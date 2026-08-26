Se trata de un hombre de 34 años, conocido como «el Colo», quien fue detenido esta mañana en Oberá tras ser acusado de agredir físicamente a su expareja, robarle el teléfono celular y amenazarla de muerte. El procedimiento permitió recuperar el dispositivo sustraído y esclarecer el hecho, que también involucra el incumplimiento de una prohibición judicial de acercamiento.

La denuncia fue radicada por una mujer de 25 años, quien manifestó que su expareja se presentó en su vivienda, pese a tener vigente una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 1 de Oberá. Según relató, el hombre la golpeó en el rostro, le sustrajo un celular Samsung A04 y su cargador, y la amenazó con prender fuego su casa si lo denunciaba.

La víctima fue examinada por una médica policial, quien constató un hematoma en la mejilla izquierda y estableció un tiempo probable de curación de 10 días.

Tras las averiguaciones, efectivos de las unidades especiales establecieron que el sospechoso se habría ocultado en la vivienda de una familiar, ubicada en el barrio Gunther. Luego de implementar tareas de vigilancia, lograron detenerlo y recuperar el teléfono denunciado como robado.

Por último, el detenido y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la Comisaría Seccional Cuarta, por razones de jurisdicción, mientras continúan las actuaciones judiciales por los hechos denunciados.