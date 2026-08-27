Un hombre de 31 años fue detenido acusado de robarle 250 mil pesos y agredir físicamente a su pareja, de 24 años, en una vivienda del barrio Oeste de Campo Viera. La mujer denunció que el episodio ocurrió este domingo al mediodía.

De acuerdo con la denuncia, el hombre ingresó al domicilio y le exigió dinero correspondiente al salario de sus hijos. Ante la negativa de la mujer, la habría arrastrado por el suelo, provocándole lesiones en la zona de la sutura de una cesárea de emergencia que le habían practicado el 31 de octubre, tras la pérdida de su bebé antes de nacer. Luego, el acusado habría sustraído el dinero y escapado.

Tras las averiguaciones, los investigadores establecieron que el sospechoso viajaba en una empresa de colectivo con destino a San Pedro. Mediante un seguimiento controlado y con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional XI, la Comisaría de Salto Encantado se interceptó el transporte sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 945, y se concretó la detención.

Por último, el detenido fue trasladado a Campo Viera con la colaboración de la División Comando local y quedó a disposición de la Comisaría de la Mujer, que intervino en las actuaciones por el robo y las lesiones agravadas por el vínculo.