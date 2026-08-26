Un hombre de 30 años fue detenido este lunes por la mañana en Oberá, luego de ser sorprendido cuando salía del predio del Club Olimpia con varios rollos de cables. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Zona Centro.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, durante recorridas preventivas en la intersección de las calles Finlandia y La Rioja, donde los uniformados observaron al sospechoso cuando se retiraba del lugar con los elementos. Al inspeccionar el predio, constataron que la puerta de acceso al salón de eventos había sido forzada y que el sistema de cableado eléctrico del edificio y de distintos electrodomésticos había sido arrancado.

Durante el procedimiento se secuestraron un balastro de lámpara de mercurio halogenado, tres madejas de cables, un conjunto de capacitores de motor eléctrico y un balde de 10 litros.

Por último, el detenido fue identificado como Emanuel Ariel P, de 30 años, y quedó a disposición de la Comisaría Seccional Primera de Oberá, por razones de jurisdicción, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.