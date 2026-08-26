Lalcec Oberá estará en la Convención Nacional de la institución

Voluntarias de la sede Oberá de la Liga Argentina de lucha contra el Cáncer, viajan a Buenos Aires, para participar de la Convención Nacional que realiza la institución año a año.

El objetivo del encuentro es reunir a la red federal de LALCEC para compartir experiencias, capacitarse y fortalecer el trabajo de prevención, detección temprana y acompañamiento a pacientes con cáncer en sus comunidades. Por lo que estarán presentes referentes de las delegaciones que existen a nivel país.

«Para nosotras es importante, porque vamos a exponer nuestro trabajo y conocer lo que se realiza en cada sede» señaló Valeria Ferreyra, voluntaria obereña.

La actividad se realizará el lunes venidero, 16 de noviembre, en Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA.