Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Destacadas
  3. Lalcec Oberá estará en la Convención Nacional de la institución
Destacadas Locales Salud

Lalcec Oberá estará en la Convención Nacional de la institución

  • 13/noviembre/2026
  • No Comments
  • 2
  • 1 minute read
Vinkmag ad

Voluntarias de la sede Oberá de la Liga Argentina de lucha contra el Cáncer, viajan a Buenos Aires, para participar de la Convención Nacional que realiza la institución año a año.

El objetivo del encuentro es reunir a la red federal de LALCEC para compartir experiencias, capacitarse y fortalecer el trabajo de prevención, detección temprana y acompañamiento a pacientes con cáncer en sus comunidades. Por lo que estarán presentes referentes de las delegaciones que existen a nivel país.

«Para nosotras es importante, porque vamos a exponer nuestro trabajo y conocer lo que se realiza en cada sede» señaló Valeria Ferreyra, voluntaria obereña.

La actividad se realizará el lunes venidero, 16 de noviembre, en Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA.

Tags:

Read Previous

Nico Huta y otra presencia nacional

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

Tecnología

Meta acordó pagar casi 17.000 millones de dólares para frenar el juicio por la adicción de menores a sus redes

26/agosto/2026
General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Video

Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer

7/agosto/2025
Video

Paises Árabes Mayra Belén Blasig

8/agosto/2025
Video

Col Checa Victoria Josefina Gimenez

9/agosto/2025