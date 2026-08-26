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Nico Huta y otra presencia nacional

  • 13/noviembre/2026
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El obereño Nicolás Huta comenzó con la disputa de la 9° fecha de la IAME Series, que se realiza en el Kartódromo Ramiro Tot y que es válida por la 2° fecha de la Copa de Oro.

Huta, trabajó hoy en la prueba extraoficiales de la categoría para empezar a poner a punto el karting de la categoría Old School, junto al equipo Zaffaroni Kart.

Luego de la primera fecha de los playoffs, el obereño marcha en la 7° posición de la Copa de Oro con 50 puntos y buscará descontarle al líder Pedro Rosotti que comanda la Copa de Oro con 95 unidades. En el campeonato general Nico se ubica en la 9° posición con 138 unidades.

“Queremos seguir sumando y buscar un buen resultado que nos acerque a los cinco primeros y que nos mantenga con chances para la última fecha”, indicó Huta.

“Quiero agradecer a mi familia por el apoyo en cada carrera a mi equipo el Zaffaroni Kart y a lo sponsor Himpa y Yerba Mate Don Basilio”.

El cronograma seguirá el viernes estará dedicado a las pruebas oficiales y a las tareas administrativas, mientras que el sábado se desarrollarán las clasificaciones, las dos mangas y los Sprint de las divisionales participantes.
El domingo llegará el turno de las Finales que definirán a los ganadores de cada categoría.

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