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Locales Policiales

Una joven resultó lesionada en un siniestro vial en la avenida De las Américas

  • 28/octubre/2026
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Una joven de 24 años fue trasladada al hospital SAMIC de Oberá para recibir atención médica luego de protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil. El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 13, sobre la avenida De las Américas.

Por causas que se investigan, colisionaron un Renault Captur, conducido por una mujer de 45 años, y una motocicleta Keller Dual de 150 cc, al mando de la joven.

Según manifestó la conductora del automóvil, circulaba en dirección al centro de la ciudad cuando impactó contra la parte trasera de la motocicleta.

Tras el choque, la motociclista fue trasladada en ambulancia al hospital SAMIC para su evaluación médica. La automovilista, en tanto, resultó ilesa.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional II, que llevan adelante las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.

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