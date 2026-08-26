El Oberá Tenis Club (OTC) enfrentará a su par Cordobés este martes desde las 21hs en el estadio Dr. Luis Augusto Derna por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet (LNB). En tanto que por la Liga Desarrollo será desde las 17.

El representante misionero recibirá al Griego en Oberá. Será la octava presentación del equipo dirigido por Fabio Demti.

El plantel se encuentra disponible en su totalidad y viene mentalizado en afianzar el momento, teniendo en cuenta que jugará dos partidos seguidos de local.

Actualmente, el Celeste tiene un récord de tres victorias y cuatro caídas; por lo que buscará mejorar las estadísticas.

Por su parte, Atenas, llega de caer en Formosa ante La Unión por 76-69, lo que los dejó con un récord de cinco victorias y tres caídas en sus ocho presentaciones.

El juego iniciará a las 21hs.

Los Pibes también juegan

Por la LDB, OTC y Atenas se enfrentarán desde las 17hs en el mismo escenario.

El equipo conducido por Gastón Juliani ganó en dos de sus siete presentaciones, por lo que buscarán airosamente hacerse fuertes de local.

En tanto que el Griego, tiene cuatro triunfos y la misma cantidad de derrotas.

Como siempre, este juego, tiene entrada gratuita.