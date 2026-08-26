Un trabajador de un aserradero de Oberá le había ofrecido maderas en desuso para que pudiera construir su vivienda. Sin embargo, horas después de retirarlas, el hombre regresó de madrugada, le quitó el teléfono a la hija de 11 años de quien lo había ayudado y escapó. La Policía capturó a “Porteño” y recuperó el dispositivo, que ya había vendido por 15 mil pesos.

Un gesto solidario terminó en un hecho delictivo en Oberá, donde un hombre de 53 años que había ofrecido maderas para ayudar a otra persona a construir su vivienda denunció que el beneficiario regresó horas después y le robó el celular a su hija de 11 años. Tras una investigación, efectivos de la División Comando Zona Centro detuvieron al sospechoso y recuperaron el teléfono.

Todo comenzó el 13 de noviembre, cuando Luis Alberto O. (53), trabajador de un aserradero, conoció a un hombre que necesitaba materiales para su casa y decidió ofrecerle maderas en desuso.

El domingo, cerca de las 20 horas, el beneficiario llegó hasta la vivienda familiar, ubicada en inmediaciones de la avenida Gendarmería y calle Urutaú, para retirar los materiales. Alrededor de las 22 se marchó, pero regresó a las 3 de la madrugada.

Según la denuncia, en esa oportunidad se acercó a la hija de 11 años del trabajador, le pidió su teléfono Samsung y, cuando la niña lo tenía en sus manos, se lo arrebató. Además, le tapó la boca para impedir que gritara y escapó corriendo.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron averiguaciones que permitieron establecer que el dispositivo había sido vendido por 15 mil pesos. Tras localizarlo, procedieron a su secuestro.

Con el avance de las tareas investigativas, los policías implementaron vigilancias en el barrio Osorio, donde finalmente lograron detener a Sebastián Oscar D. (42), alias “Porteño”, señalado como responsable del hecho.

Finalmente, el detenido y el teléfono recuperado fueron trasladados a la Comisaría Cuarta de Oberá, quedando a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.