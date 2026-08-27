Un hombre de nacionalidad paraguaya, de 38 años, fue detenido este viernes en Oberá durante un procedimiento policial en el que secuestraron cocaína, un revólver calibre 22 y más de 770 mil pesos en efectivo. El extranjero tenía antecedentes judiciales en Paraguay y había sido condenado en Argentina por narcotráfico, tras lo cual fue expulsado del país con prohibición permanente de reingreso.

Pese a esa medida, habría ingresado nuevamente de manera ilegal al territorio argentino. Tres años después de su última captura en Oberá, volvió a quedar detenido durante un operativo de la Policía de Misiones.

El procedimiento se inició alrededor de las 9 del viernes 27 de noviembre, cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional II, en el marco de un operativo preventivo, interceptaron una camioneta Chevrolet S10 blanca en inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Villa Blanquita, sobre las calles French e Islas Malvinas.

Al identificar a sus ocupantes, los policías establecieron que se trataba de Roberto D. (38), de nacionalidad paraguaya, quien estaba acompañado por Yanet Z. (24). Durante la intervención, constataron que el hombre llevaba un revólver calibre 22 y $776.000 en efectivo.

Ante esta situación, con apoyo de la Guardia de Infantería y previa autorización de la Justicia Federal, los investigadores requisaron la camioneta. En su interior encontraron nueve envoltorios con cocaína, que arrojaron un peso total de 123,2 gramos, además de dos teléfonos celulares, un puñal, una manopla y recortes de bolsas plásticas.

Antecedentes y expulsión del país

Los antecedentes del extranjero se remontan a noviembre de 2023, cuando, mediante un intercambio de información entre la Policía de Misiones y la Policía Nacional de Paraguay, se estableció que cumplía arresto domiciliario en su país por múltiples causas judiciales.

El 5 de noviembre de ese año había sido detenido luego de amenazar a un taxista en Posadas para que lo trasladara hasta Oberá con cocaína.

Semanas después, el 26 de noviembre, volvió a ser capturado tras una persecución policial en Oberá, en el marco de una investigación vinculada con la distribución de estupefacientes. En aquel operativo, la Policía incautó 39 dosis de cocaína y recuperó un Chevrolet Cruze que había sido robado en Buenos Aires.

Posteriormente, en diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Posadas resolvió unificar sus condenas en una pena de cuatro años y un mes de prisión. Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión del territorio argentino, con prohibición permanente de reingreso.

Pese a esa disposición, el hombre habría regresado al país y fue nuevamente detenido en Oberá durante el procedimiento de este viernes.

Finalmente, quedó a disposición de la Justicia Federal, tanto por la nueva investigación vinculada con estupefacientes como por el incumplimiento de la prohibición de ingreso al país. En tanto, su acompañante fue notificada de la causa y quedó en libertad, supeditada a la investigación.

La camioneta, la droga, el arma, el dinero y los demás elementos encontrados fueron secuestrados.