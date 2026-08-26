Más de 800 kilos de residuos fueron retirados de un microbasural ubicado sobre calle Beato Roque González, en el ingreso al Parque Industrial de Oberá. Los trabajos de limpieza forman parte de las tareas que se realizan en distintos sectores de la ciudad para eliminar focos de acumulación de basura.

Las tareas estuvieron a cargo del Gobierno de la Ciudad y se concentraron en la limpieza del sector, donde se había formado un nuevo punto de acumulación de residuos.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos colaborar con el mantenimiento de los espacios públicos mediante la correcta disposición de los residuos y evitar arrojarlos en caminos, terrenos o lugares no habilitados. También recordaron la importancia de denunciar estas situaciones para prevenir focos de contaminación y proteger la salud y el ambiente.

En ese sentido, recordaron que Oberá cuenta con el espacio denominado Punto Limpio, ubicado sobre calle Portugal, donde los vecinos pueden depositar gratuitamente distintos elementos en los contenedores habilitados para su disposición.