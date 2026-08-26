Un hombre de 42 años fue detenido en Oberá, acusado de robar elementos de un comercio ubicado en la zona de calle Alecrín y Colectora. La investigación se inició a partir de la denuncia de la propietaria del negocio y el análisis de las cámaras de seguridad, que permitió identificar al sospechoso y recuperar los objetos sustraídos.

La denuncia fue radicada por una comerciante de 63 años, quien constató la faltante de varios elementos que se encontraban exhibidos en el sector de la caja de su local.

Al revisar las grabaciones, la mujer observó que el sábado 21 de noviembre, durante la mañana, un hombre había aprovechado un descuido para llevarse los objetos. En las imágenes se lo veía vestido con una remera roja y aparentaba tener alrededor de 50 años.

A partir del análisis de los registros fílmicos y de las tareas investigativas, efectivos de la División Comando Zona Centro lograron identificar al presunto autor como Jorge Ismael M. (42), quien fue localizado en Oberá.

El hombre fue detenido mientras vestía prendas similares a las observadas en las cámaras de seguridad. Durante el procedimiento, los efectivos también recuperaron los elementos denunciados como sustraídos.

Finalmente, el detenido y los objetos recuperados fueron puestos a disposición de la Comisaría Segunda, por razones de jurisdicción, para continuar con las actuaciones correspondientes.