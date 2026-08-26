Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Agro
  3. La enseñanza agropecuaria impulsa el conversatorio «Somos Agro» en Oberá
Agro Destacadas Educacion Locales

La enseñanza agropecuaria impulsa el conversatorio «Somos Agro» en Oberá

  • 14/noviembre/2026
  • No Comments
  • 14
  • 1 minute read
Vinkmag ad

Instituciones de toda la provincia, relacionadas a la formación agropecuaria están invitados al Primer Conversatorio «Somos Agro» a realizarse en Oberá el lunes 16. La actividad se iniciará a las 8 en Casa del Bicentenario de la ciudad.

Van a estar autoridades de educación, agro y ecología de la provincia. «Son las áreas con las que venimos trabajando muy bien. La idea es a partir del abordaje de los cambios climáticos que son temas de hace bastante tiempo, cubrir la producción y buscar alternativas ante las condiciones que nos atraviesan, como el fenómeno del niño actualmente» expresó Rafael Bezchibiak, Supervisor Escuelas Técnicas Agropecuarias. «Prmero pensamos en las IEAs, pero hay otras instituciones interesadas en la temática, así que es abierto a todos, sobre todo la posibilidad de seguir virtualmente las disertaciones» agregó.

El espacio de Casa del Bicentenario está cubierto. «Será una agenda intensa que se extenderá desde las 8 hasta las 17» aclaró el Supervisor.

Tags:

Read Previous

Lalcec Oberá estará en la Convención Nacional de la institución
Read Next

Taro Nakatsuka va por el subcampeonato

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

Tecnología

Meta acordó pagar casi 17.000 millones de dólares para frenar el juicio por la adicción de menores a sus redes

26/agosto/2026
General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Video

Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer

7/agosto/2025
Video

Paises Árabes Mayra Belén Blasig

8/agosto/2025
Video

Col Checa Victoria Josefina Gimenez

9/agosto/2025