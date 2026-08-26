La enseñanza agropecuaria impulsa el conversatorio «Somos Agro» en Oberá

Instituciones de toda la provincia, relacionadas a la formación agropecuaria están invitados al Primer Conversatorio «Somos Agro» a realizarse en Oberá el lunes 16. La actividad se iniciará a las 8 en Casa del Bicentenario de la ciudad.

Van a estar autoridades de educación, agro y ecología de la provincia. «Son las áreas con las que venimos trabajando muy bien. La idea es a partir del abordaje de los cambios climáticos que son temas de hace bastante tiempo, cubrir la producción y buscar alternativas ante las condiciones que nos atraviesan, como el fenómeno del niño actualmente» expresó Rafael Bezchibiak, Supervisor Escuelas Técnicas Agropecuarias. «Prmero pensamos en las IEAs, pero hay otras instituciones interesadas en la temática, así que es abierto a todos, sobre todo la posibilidad de seguir virtualmente las disertaciones» agregó.

El espacio de Casa del Bicentenario está cubierto. «Será una agenda intensa que se extenderá desde las 8 hasta las 17» aclaró el Supervisor.