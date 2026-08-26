La Policía de Misiones secuestró en Oberá un Volkswagen Voyage 1.6 que registraba un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires, a partir de una denuncia radicada en octubre de 2023. La irregularidad fue detectada durante una verificación vehicular, en la que los especialistas constataron adulteraciones en las identificaciones del motor y el chasis.

El procedimiento se inició cuando el vehículo fue retenido para su inspección. En una primera revisión, los peritos de la Planta Verificadora de Oberá detectaron que la base de soporte del motor presentaba indicios de desbaste y adulteración.

Posteriormente, con mejores condiciones climáticas, los especialistas realizaron nuevos análisis y establecieron que la zona donde estaba estampada la numeración del chasis presentaba soldaduras atípicas, cortes y la colocación de otra numeración mediante la modalidad conocida como «ventana».

Durante la inspección también encontraron una etiqueta original del fabricante debajo del tapizado del asiento trasero. Ese elemento permitió obtener el número de identificación vehicular (VIN), cuya correspondencia con la identificación original del rodado fue corroborada mediante un escáner electrónico.

Con esos datos, los efectivos solicitaron un informe sobre la procedencia del automóvil y establecieron que registraba un pedido de secuestro por robo, denunciado el 23 de octubre de 2023 en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se confirmó que el Volkswagen Voyage presentaba adulteraciones tanto en la numeración del motor como en la del chasis y que tenía un antecedente de robo. El vehículo quedó secuestrado a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.