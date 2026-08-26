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Finalizaron nuevas obras de infraestructura en el barrio Cien Hectáreas de Oberá, realizadas mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y los vecinos. Las intervenciones incluyeron la construcción de cordón cuneta y badenes, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y el escurrimiento del agua de lluvia.
Los trabajos comprendieron la ejecución de dos cuadras de cordón cuneta sobre calle Helechos y una cuadra sobre calle Anchico. Además, se construyeron tres badenes en sectores estratégicos para facilitar el desagüe pluvial y mejorar las condiciones de circulación, especialmente en los cruces.
Las mejoras fueron posibles a partir de la articulación entre el municipio y los vecinos, quienes aportaron recursos y trabajo para concretar obras destinadas a resolver necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones del barrio.