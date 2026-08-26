Un hombre de 26 años, conocido como “Kila” y oriundo de Garupá, fue detenido este miércoles por la Policía en Oberá, luego de ser identificado mediante el análisis de cámaras de seguridad como presunto autor de un robo a un comerciante. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una notebook que estaría vinculada con el hecho y numerosos dispositivos electrónicos, cámaras digitales, teléfonos celulares, joyas y otros bienes cuya procedencia será investigada.

La investigación comenzó tras la denuncia de un comerciante de 64 años, quien constató que desconocidos habían ingresado a su oficina luego de forzar una reja de la ventana frontal. Del lugar sustrajeron tres notebooks, un televisor de 50 pulgadas, una filmadora, cinco cámaras de seguridad, una guitarra eléctrica, ollas y una pava eléctrica, entre otros elementos.

A partir de las grabaciones del sistema de videovigilancia, efectivos de las Divisiones Comando Zona Centro e Investigaciones analizaron los registros y lograron identificar a un sospechoso que habría ingresado a la oficina alrededor de las 12 horas del día anterior. Las averiguaciones permitieron establecer que se trataría de Joaquín, alias “Kila”, oriundo de Garupá, por lo que iniciaron las tareas para determinar sus posibles lugares de permanencia.

Con esa información, los investigadores localizaron al sospechoso en inmediaciones de las calles Saavedra y Río Bermejo, en Villa Lohr. Luego de realizar tareas de vigilancia y esperas programadas, concretaron su detención durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre. En su poder encontraron una notebook Samsung, un cargador y un bolso para computadora, elementos que estarían relacionados con el robo denunciado.

Además, durante el procedimiento secuestraron otras notebooks de distintas marcas, tablets, cámaras digitales, numerosos teléfonos celulares, joyas, billeteras, calzados y billetes de colección, entre otros objetos.

El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia. En tanto, la investigación continúa para establecer la procedencia del resto de los bienes y determinar si podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.